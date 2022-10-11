Президент Ильхам Алиев: Сегодня на кыргызской земле я вновь вижу, что наше братство не на словах, а на деле

Сегодня на кыргызской земле я вновь вижу, что наше братство не на словах, а на деле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке.

Новость обновляется