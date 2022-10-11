https://news.day.az/officialchronicle/1502630.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня на кыргызской земле я вновь вижу, что наше братство не на словах, а на деле
Президент Ильхам Алиев: Сегодня на кыргызской земле я вновь вижу, что наше братство не на словах, а на деле
Сегодня на кыргызской земле я вновь вижу, что наше братство не на словах, а на деле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке.
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