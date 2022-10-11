Президент Ильхам Алиев: Мы хотим побыстрее реализовать то, что наметили

Мы хотим побыстрее реализовать то, что наметили.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 11 октября с заявлением для печати с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Бишкеке.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые дамы и господа.

В первую очередь, хотел бы еще раз выразить благодарность Президенту Кыргызстана за приглашение посетить братскую страну. Как Садыр Нургожоевич отметил, это мой первый государственный официальный визит. Я в прежние годы дважды бывал в Кыргызстане, но это было связано с участием в работе международных организаций, это были международные мероприятия. Поэтому нынешний визит имеет особое значение. Как Садыр Нургожоевич отметил, всего-навсего полгода назад мы принимали его в Баку, сегодня я нахожусь в Бишкеке. Это говорит о том, что мы хотим побыстрее реализовать то, что наметили. Как правило, ответные визиты совершаются не раньше, чем через год. В нашем случае это заняло полгода. Это демонстрация как раз того, что мы нацелены на результат.

Должен с удовлетворением сказать, что часть того, что мы наметили во время нашей бакинской встречи, уже реализовано. В первую очередь, хотел бы отметить решение о создании совместного Кыргызско-азербайджанского фонда развития, который будет служить делу развития, делу привлечения инвестиций, созданию рабочих мест и создавать еще больше предпосылок для наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Полгода назад мы подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, что вывело наши отношения на качественно новый уровень. Сегодня с удовлетворением отмечаем то, как эта Декларация реализуется. Потому что многое из того, что мы определили полгода назад, сегодня уже трансформируется в сферу реальной политики. Мы подробно обсудили широкий спектр вопросов начиная от культурно-гуманитарного сотрудничества, экономического взаимодействия, транспортного взаимодействия и вопросов, связанных с образовательной сферой, сферой высоких технологий. Должен сказать, что уже определенное время два азербайджанских спутника - Azersky и Azerspace-1 оказывают услуги кыргызским партнерам, и мы определили дальнейшие пути развития взаимодействия в этой сфере. В транспортно-транзитной сфере с началом строительства и вводом в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота и удешевления транспортировки грузов. Мы поздравляем братский Кыргызстан, а также другие страны-партнеры с началом реализации этого важного проекта. Таким образом, имея транспортное сообщение, совместно осуществляя инвестиционную политику в приоритетных для правительства Кыргызстана сферах, а также имея такую прочную базу международно-правового характера, а именно, как я уже отметил, Декларацию о стратегическом партнерстве, документы, подписанные сегодня здесь, в Бишкеке, и полгода назад в Баку, мы, по существу, за короткое время в какой-то степени наверстываем то, что по некоторым причинам было упущено в предыдущие годы. Думаю, что одним из главных направлений нашего будущего сотрудничества будет именно то, что мы будем нацелены на конкретные результаты.

Мы имеем общую историю, мы друг друга понимаем, друг друга поддерживаем. Мы сегодня с Президентом также обменивались мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций. Там тоже сотрудничество искреннее и основанное на взаимной поддержке.

Конечно, особую благодарность я сегодня выразил Президенту от имени всего азербайджанского народа за такое доброе отношение к памяти великих представителей азербайджанского народа. Одна из самых больших школ в Бишкеке будет носить имя основоположника Азербайджанского государства Гейдара Алиева, другая школа будет носить имя великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Сегодня мы откроем Парк кыргызско-азербайджанской дружбы. Баку и Бишкек стали городами-побратимами. Мы сегодня также обсуждали продолжение этого списка другими нашими городами, и в том числе культурная столица Азербайджана - Шуша будет побратимом с городами Кыргызстана. Даже перечисление в рамках временной ограниченности пресс-конференции всех пунктов нашей повестки дня говорит о глубине сотрудничества, искренности взаимоотношений и уверенности в том, что то, что мы сегодня наметили здесь, также будет выполняться, как и то, что мы наметили полгода назад.

Я еще раз хочу выразить благодарность Президенту за приглашение, за гостеприимство. Очень рад вновь побывать на братской земле Кыргызстана. Пользуясь возможностью, хочу пожелать народу Кыргызстана мира, благополучия, успехов. Братскому кыргызскому народу глубокое уважение от азербайджанского народа. Спасибо.