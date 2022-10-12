Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия школы имени Низами Гянджеви

12 октября в Бишкеке состоялась церемония открытия школы №103 имени Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

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