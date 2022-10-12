https://news.day.az/officialchronicle/1502759.html Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев - выдающаяся личность, оставившая глубокий след в истории
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев - выдающаяся личность, оставившая глубокий след в истории
Гейдар Алиев - выдающаяся личность, оставившая глубокий след в истории.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 октября Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева в Бишкеке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре