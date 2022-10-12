https://news.day.az/officialchronicle/1502769.html Президент Ильхам Алиев: Только благодаря твердой воле Гейдара Алиева, доверию к нему народа Азербайджан спасся от опасностей
Президент Ильхам Алиев: Только благодаря твердой воле Гейдара Алиева, доверию к нему народа Азербайджан спасся от опасностей
Только благодаря твердой воле Гейдара Алиева, доверию к нему народа Азербайджан спасся от опасностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 октября Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева в Бишкеке.
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