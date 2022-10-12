https://news.day.az/officialchronicle/1502791.html Президент Ильхам Алиев привел в пример кыргызстанским школьникам аттестат Гейдара Алиева о среднем образовании
Президент Ильхам Алиев привел в пример кыргызстанским школьникам аттестат Гейдара Алиева о среднем образовании
Президент Ильхам Алиев привел в пример кыргызстанским школьникам аттестат Гейдара Алиева о среднем образовании на церемонии открытия Учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева в Бишкеке 12 октября.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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