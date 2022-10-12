Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан

12 октября завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Манас города Бишкек, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана Ильхама Алиева проводил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.