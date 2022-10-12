https://news.day.az/officialchronicle/1502846.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО
12 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Республику Казахстан для участия в 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании глав государств СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева, где развевались государственные флаги обеих стран, главу нашего государства встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.
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