Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан

12 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Республику Казахстан для участия в 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании глав государств СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева, где развевались государственные флаги обеих стран, главу нашего государства встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.