https://news.day.az/officialchronicle/1502896.html Президент Ильхам Алиев встретился в Астане с премьер-министром Пакистана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Астане с премьер-министром Пакистана - ФОТО
12 октября в Астане состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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