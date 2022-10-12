Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Азербайджан

12 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, прибывший в Казахстан с рабочим визитом, встретился в Астане с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана сообщил о своем намерении совершить визит в Пакистан и в свою очередь пригласил премьер-министра Шахбаза Шарифа посетить нашу страну.

Премьер-министр Пакистана сказал, что с удовольствием совершит визит в Азербайджан.