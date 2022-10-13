Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников саммита СВМДА в Астане

13 октября в Астане был организован официальный прием от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в честь глав государств и правительств - участников 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

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