https://news.day.az/officialchronicle/1503089.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников саммита СВМДА в Астане
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников саммита СВМДА в Астане
13 октября в Астане был организован официальный прием от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в честь глав государств и правительств - участников 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре