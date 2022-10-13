https://news.day.az/officialchronicle/1503109.html В Астане состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси - ФОТО
В Астане состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси - ФОТО
13 октября в Астане состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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