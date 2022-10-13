https://news.day.az/officialchronicle/1503194.html Президент Ильхам Алиев: Вопросы, связанные с развитием Среднего коридора - это веление времени
Президент Ильхам Алиев: Вопросы, связанные с развитием Среднего коридора - это веление времени
Вопросы, связанные с развитием Среднего коридора - это веление времени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 13 октября с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
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