Президент Ильхам Алиев: Вопросы, связанные с развитием Среднего коридора - это веление времени

Вопросы, связанные с развитием Среднего коридора - это веление времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 13 октября с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

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