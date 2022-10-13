Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир

Мы настроены на долгосрочный мир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным 13 октября в Астане.

"И конечно, на каждой встрече мы не обходим стороной вопросы нашего региона, вопросы безопасности, достижения мира в регионе. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и со своей стороны, считаем, предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы этот мир был наконец достигнут", - сказал глава государства.