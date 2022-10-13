Президент Ильхам Алиев о сотрудничестве с Россией: По всем направлениям мы видим позитивную динамику
По всем направлениям мы видим позитивную динамику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным 13 октября в Астане.
"Мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами. Они вышли, я думаю, на самый высокий уровень - на уровень союзнического взаимодействия, и по многим вопросам мы очень активно продвигаемся.
Вы отметили, и хочу подтвердить: по торгово-экономическим связям рост товарооборота есть. Те проекты, которые сейчас мы наметили и согласовали на предыдущих встречах, позволят нам ещё больше нарастить взаимную торговлю.
Также вопросы, связанные с транспортом, энергетикой, связанные с сотрудничеством в гуманитарной сфере, - по всем направлениям мы видим позитивную динамику", - сказал глава государства.
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