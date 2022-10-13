Президент Ильхам Алиев: Проекты, намеченные Азербайджаном и Россией, позволят еще больше нарастить взаимную торговлю

Те проекты, которые сейчас мы наметили и согласовали на предыдущих встречах, позволят нам еще больше нарастить взаимную торговлю.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным 13 октября в Астане.

"Вы совершенно правы, мы встречаемся регулярно: буквально недавно в Петербурге, до этого, в прошлом месяце, в Самарканде. Настолько динамично развиваются наши отношения, что есть всегда необходимость, как Вы сказали, сверить часы по многим вопросам.

Мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами. Они вышли, я думаю, на самый высокий уровень - на уровень союзнического взаимодействия, и по многим вопросам мы очень активно продвигаемся.

Вы отметили, и хочу подтвердить: по торгово-экономическим связям рост товарооборота есть. Те проекты, которые сейчас мы наметили и согласовали на предыдущих встречах, позволят нам ещё больше нарастить взаимную торговлю", - сказал глава государства.