Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном обеде в честь глав государств СНГ в Астане

13 октября в Астане в честь глав государств СНГ был организован неофициальный обед.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.