Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приёме в честь глав государств СНГ в Астане

14 октября в Астане состоялся официальный прием в честь глав государств СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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