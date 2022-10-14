https://news.day.az/officialchronicle/1503374.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приёме в честь глав государств СНГ в Астане
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приёме в честь глав государств СНГ в Астане
14 октября в Астане состоялся официальный прием в честь глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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