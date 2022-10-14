Президент Ильхам Алиев: Франция никакого отношения к отношениям между Азербайджаном и Арменией не имеет

Франция никакого отношения к отношениям между Азербайджаном и Арменией не имеет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 14 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

"К сожалению, несмотря на то, что Азербайджан дал согласие на проведение четырехсторонней встречи, в том числе с участием Президента Франции, хотя Франция никакого отношения к отношениям между Азербайджаном и Арменией не имеет, - Франция как сопредседатель Минской группы, да, она имела мандат на посредническую миссию, но поскольку карабахский конфликт урегулирован и в услугах Минской группы необходимости нет, тем более, что эти услуги, если можно так выразиться, были "медвежьей" услугой, как я уже сказал, Минская группа не сделала ничего, ни один сантиметр нашей территории не был освобожден, - Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому Президенту участвовать в этой встрече. Что касается участия председателя Европейского Совета, то, как вы знаете, уже несколько трехсторонних встреч было проведено в Брюсселе и в принципе мы всегда поддерживали усилия Европейского Союза в деле нормализации азербайджано-армянских отношений. Так вот, несмотря на добрую волю, проявленную Азербайджаном, буквально через неделю после встречи в Праге Президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. Они есть в печати, каждый может их увидеть. В этих заявлениях он объявил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность. Азербайджан вел войну на своей международно признанной территории. Карабах признан всем миром как часть Азербайджана. Мы использовали право на самооборону и восстановили силой свою территориальную целостность. Далее было заявлено, что Франция никогда Армению не оставит. Ну это, как говорится, вопрос двухсторонних отношений. А также были высказаны тенденциозные заявления в адрес Российской Федерации, а именно , что "Россия сыграла в азербайджанскую игру". Насколько политически корректно Президенту великой страны использовать дворовой лексикон, это пусть определяет французская общественность. Мы же со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений.

Помимо этого, министр иностранных дел Франции также выступила с лживыми антиазербайджанскими заявлениями, сенат Франции и нижняя палата их парламента во время Второй Карабахской войны приняли резолюции, признающие так называемый Нагорный Карабах. Хотя даже Армении его не признала. Нам известно, что в середине ноября готовится очередная антиазербайджанская резолюция в Сенате Франции. Таким образом, к сожалению, нынешнее французское руководство в отличие от предыдущих, - а я имел возможность общаться достаточно тесно и с Президентом Шираком, и с Президентом Саркози, и с Президентом Олландом, и отношения были достаточно сбалансированными, достаточно дружественными, и мы всегда воспринимали деятельность предыдущих французских президентов, несмотря на, конечно, на определенный фактор армянской диаспоры во Франции, как сбалансированные. Но нынешнее французское руководство, по существу, перечеркнуло все это. Поэтому хотелось бы проинформировать коллег об этой ситуации.

Далее, в Париже дважды атаковали посольство Азербайджана. Причем после первого нападения Президент Франции в телефонном разговоре со мной обещал мне, что будут приняты меры для того, чтобы это не повторилось. Но это оказалось, мягко говоря, неправдой. Охрана, которая была выставлена перед Азербайджанским посольством после первого акта вандализма и попытки прорыва в здание посольства, была снята. Скорее всего, это было согласовано с армянской стороной. И как только охрана была снята, была вторая попытка прорыва, были оскорбительные надписи, были толпы беснующихся радикалов, которые атаковали посольство Азербайджана. Это категорически недопустимо и это - нарушение всех дипломатических конвенций", - сказал глава государства.