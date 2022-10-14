Президент Ильхам Алиев: Мы пока проявляем терпение, но оно тоже небезгранично

Мы пока проявляем терпение, но оно тоже небезгранично.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 14 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

"Еще один момент хотел бы отметить, что при посредничестве Российской Федерации в ноябре 2020 года была принята трехсторонняя Декларация. Азербайджан все пункты декларации выполняет, в том числе обеспечивает беспрепятственный доступ из Армении в Карабах. Армения свою часть Декларации не выполняет. А именно, не предоставляет беспрепятственного доступа из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, что является ее юридическим обязательством, а также до сих пор не вывела армянские вооруженные силы с азербайджанской территории. Мы пока проявляем терпение, но оно тоже небезгранично. Если эти два важных пункта трехстороннего Заявление от ноября 2020 года не будут выполнены, у нас не останется никакого другого выбора, как действовать адекватно", - сказал глава государства.