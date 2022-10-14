Президент Ильхам Алиев: Акты террора и вандализма в отношении посольств Азербайджана во Франции, Ливане и США были организованы Арменией

У нас нет никаких сомнений, что акты террора и вандализма были организованы Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 14 октября на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

"В Париже дважды атаковали посольство Азербайджана. Причем после первого нападения Президент Франции в телефонном разговоре со мной обещал мне, что будут приняты меры для того, чтобы это не повторилось. Но это оказалось, мягко говоря, неправдой. Охрана, которая была выставлена перед Азербайджанским посольством после первого акта вандализма и попытки прорыва в здание посольства, была снята. Скорее всего, это было согласовано с армянской стороной. И как только охрана была снята, была вторая попытка прорыва, были оскорбительные надписи, были толпы беснующихся радикалов, которые атаковали посольство Азербайджана. Это категорически недопустимо и это - нарушение всех дипломатических конвенций.

Должен сказать, что также Арменией были устроены провокации против азербайджанского посольства в Ливане и против азербайджанского посольства в США. Кадры есть, и последний акт агрессии, террора - из огнестрельного оружия, был расстрелян автомобиль посольства Азербайджана в США. Мы призываем власти США, Франции, Ливана и всех других стран, которые могут в этих странах, где существуют азербайджанские дипломатические миссии, которые могут быть подвергнуты к террору, проявить ответственность и выполнять свои международные обязательства. У нас нет никаких сомнений, что акты террора и вандализма были организованы Арменией. Почему я это говорю? Потому что в 1990-е годы армянскими спецслужбами были осуществлены 32 террористических акта - взрывы в метро, автобусах, на паромах, в поездах. В результате этих террористических актов погибло более 2 тысяч мирных азербайджанцев", - сказал глава государства.