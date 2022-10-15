https://news.day.az/officialchronicle/1503586.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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