Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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