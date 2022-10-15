На базе Фонда развития науки при Президенте Азербайджана создан Азербайджанский научный фонд - Указ

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права "Азербайджанский научный фонд" и отмене указа Президента Азербайджана от 19 февраля 2010 года № 223 "Об утверждении Устава Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, на базе Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики создается юридическое лицо публичного права "Азербайджанский научный фонд".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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