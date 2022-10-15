Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского научного фонда

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Азербайджанский научный фонд" и внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 19 апреля 2017 года № 2818 "Об утверждении нового состава Попечительского совета Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в субботу, согласно распоряжению, Наблюдательный совет юридического лица публичного права "Азербайджанский научный фонд" возглавляет заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики. В Наблюдательный совет входят министр науки и образования, министр цифрового развития и транспорта, президент Национальной академии наук Азербайджана и председатель Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики.