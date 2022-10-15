В итальянской прессе опубликованы высказывания Президента Ильхама Алиева о минной проблеме в Карабахе

На сайте итальянского информационного агентства Agenzia Nova размещены высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева на пленарном заседании 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, состоявшегося в Астане, о минной проблеме на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az, в статье приводится цитата Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира, глава государства подчеркнул, что, по предварительным подсчетам, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более одного миллиона мин. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев сослался на подсчеты международных экспертов, отметив, что Азербайджану для решения вопросов, связанных с разминированием, потребуются почти 30 лет и 25 миллиардов долларов США.