https://news.day.az/officialchronicle/1504094.html Освобожден от должности начальник Протокольной службы Президента Азербайджана - Распоряжение
Освобожден от должности начальник Протокольной службы Президента Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Эльчина Багирова от должности начальника Протокольной службы Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Отметим, что другим распоряжением, подписанным главой государства, Эльчин Талят оглу Багиров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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