Назначен новый посол Азербайджана в ОАЭ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Махира Мамед оглу Алиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Эльчин Талят оглу Багиров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах.