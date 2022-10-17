https://news.day.az/officialchronicle/1504097.html Назначен новый посол Азербайджана в ОАЭ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен новый посол Азербайджана в ОАЭ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Махира Мамед оглу Алиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Эльчин Талят оглу Багиров назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах.
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