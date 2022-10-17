https://news.day.az/officialchronicle/1504099.html Назначен новый посол Азербайджана в Египте - Распоряжение
Назначен новый посол Азербайджана в Египте - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльхана Полух оглу Полухова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Египте.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Турал Анар оглу Рзаев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Египте и одновременно в Республике Судан, а также постоянного наблюдателя Азербайджанской Республики при Лиге арабских государств.
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