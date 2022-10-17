Турал Рзаев назначен послом Азербайджана в Алжире

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Турала Анар оглу Рзаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Алжире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Турал Анар оглу Рзаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Египте и одновременно в Республике Судан, а также постоянного наблюдателя Азербайджанской Республики при Лиге арабских государств.