https://news.day.az/officialchronicle/1504106.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с террористическими актами, совершенными Арменией против нашего народа - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с террористическими актами, совершенными Арменией против нашего народа - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с террористическими актами, совершенными Арменией против нашего народа.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Стоп армянскому терроризму!"
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