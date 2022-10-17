Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с террористическими актами, совершенными Арменией против нашего народа

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с террористическими актами, совершенными Арменией против нашего народа.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Стоп армянскому терроризму!"