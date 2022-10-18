https://news.day.az/officialchronicle/1504225.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 18 Октября - Дня восстановления государственной независимости - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 18 Октября - Дня восстановления государственной независимости - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 18 Октября - Дня восстановления государственной независимости.
Как сообщает Day.Az, публикация сопровождается хэштегами #18oktyabr #Azərbaycan #Azerbaijan.
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