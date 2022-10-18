Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автомобильных дорог в Бинагадинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Бинагадинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Баладжары, Бинагади, "М.А.Расулзаде", Ходжасан и "28 Мая" в Бинагадинском районе Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 5,3 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в первой части распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.