https://news.day.az/officialchronicle/1504386.html Отозваны с должностей послы Азербайджана в Хорватии и Вьетнаме - Распоряжение
Отозваны с должностей послы Азербайджана в Хорватии и Вьетнаме - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Фахраддина Иса оглу Гурбанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Хорватия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением главы государства Анар Лачин оглу Иманов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Социалистической Республике Вьетнам, а также в Королевстве Камбоджа и Лаосской Народно-Демократической Республике.
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