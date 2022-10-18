Отозваны с должностей послы Азербайджана в Хорватии и Вьетнаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Фахраддина Иса оглу Гурбанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Хорватия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением главы государства Анар Лачин оглу Иманов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Социалистической Республике Вьетнам, а также в Королевстве Камбоджа и Лаосской Народно-Демократической Республике.