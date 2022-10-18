Назначены новые послы Азербайджана в Хорватии и Вьетнаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Лачин оглу Иманова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Хорватия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Шовги Камал оглу Мехдизаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Социалистической Республике Вьетнам.