https://news.day.az/officialchronicle/1504390.html Назначены новые послы Азербайджана в Хорватии и Вьетнаме - Распоряжение
Назначены новые послы Азербайджана в Хорватии и Вьетнаме - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Лачин оглу Иманова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Хорватия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Шовги Камал оглу Мехдизаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Социалистической Республике Вьетнам.
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