Назначен новый посол Азербайджана в Ливане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самеда Эйюб оглу Гасанова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Ливане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Агаселим Самедага оглу Шукюров отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Ливане.