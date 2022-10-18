https://news.day.az/officialchronicle/1504396.html Назначен новый посол Азербайджана в Ливане - Распоряжение
Назначен новый посол Азербайджана в Ливане - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самеда Эйюб оглу Гасанова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Ливане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, другим распоряжением, подписанным главой государства, Агаселим Самедага оглу Шукюров отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Ливане.
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