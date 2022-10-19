Президент Ильхам Алиев обратился к участникам 2-й выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" и 27-й Азербайджанской международной строительной выставки

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к участникам 2-й выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" и 27-й Азербайджанской международной строительной выставки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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