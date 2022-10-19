https://news.day.az/officialchronicle/1504696.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Шюкюрбейли–Джебраил
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Шюкюрбейли–Джебраил
19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский и Губадлинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии 14,2-километрового участка Шюкюрбейли-Джебраил автомобильной дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут.
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