19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский и Губадлинский районы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с комплексом "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", "Умное выращивание саженцев" и "Лес Дружбы", который будет создан на территории Джебраильского района.

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