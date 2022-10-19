https://news.day.az/officialchronicle/1504705.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с комплексом "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", “Умное выращивание саженцев” и "Лес Дружбы"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с комплексом "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", “Умное выращивание саженцев” и "Лес Дружбы"
19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский и Губадлинский районы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с комплексом "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", "Умное выращивание саженцев" и "Лес Дружбы", который будет создан на территории Джебраильского района.
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