https://news.day.az/officialchronicle/1504706.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии выпуска 18 джейранов на территорию Джебраильского района
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии выпуска 18 джейранов на территорию Джебраильского района
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии выпуска 18 джейранов на территорию Джебраильского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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