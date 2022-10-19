Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии выпуска 18 джейранов на территорию Джебраильского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии выпуска 18 джейранов на территорию Джебраильского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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