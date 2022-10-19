Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильского центра цифрового управления электросети

19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский и Губадлинский районы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент Джебраильского центра цифрового управления электросети.

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