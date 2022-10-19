https://news.day.az/officialchronicle/1504712.html Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами на узловой подстанции "Джебраил"
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами на узловой подстанции "Джебраил"
19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский и Губадлинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился со строительными работами на узловой подстанции "Джебраил" 330/110 Кв.
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