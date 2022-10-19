https://news.day.az/officialchronicle/1504713.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с проектами водохранилищ "Баргюшадчай" и "Забухчай" в Губадлинском районе
Президент Ильхам Алиев ознакомился с проектами водохранилищ "Баргюшадчай" и "Забухчай" в Губадлинском районе
19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский и Губадлинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев ознакомился с проектами водохранилищ "Баргюшадчай" и "Забухчай" в Губадлинском районе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре