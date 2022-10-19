https://news.day.az/officialchronicle/1504715.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Губадлинского центра цифрового управления электросети
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Губадлинского центра цифрового управления электросети
19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Джебраильский и Губадлинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Губадлинского центра цифрового управления электросети.
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