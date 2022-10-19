https://news.day.az/officialchronicle/1504775.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Зангиланском международном аэропорту
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Зангиланском международном аэропорту
19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Зангиланском международном аэропорту.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре