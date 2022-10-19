19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемониях закладки фундаментов первого жилого здания и школы в Зангилане.

Новость обновляется