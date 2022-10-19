Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с учащимися в селе Агалы

19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Day.Az, глава государства и первая леди встретились с ученическо-преподавательским коллективом средней школы и жителями села Агалы.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева искренне побеседовали с учащимися в селе Агалы.

Day.Az представляет эти кадры: