https://news.day.az/officialchronicle/1504830.html Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с учащимися в селе Агалы - ФОТО - ВИДЕО
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с учащимися в селе Агалы - ФОТО - ВИДЕО
19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в селе Агалы Зангиланского района.
Как сообщает Day.Az, глава государства и первая леди встретились с ученическо-преподавательским коллективом средней школы и жителями села Агалы.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева искренне побеседовали с учащимися в селе Агалы.
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