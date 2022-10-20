Президент Ильхам Алиев: В скором времени мы благоустроим освобожденные земли

В скором времени мы благоустроим освобожденные земли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 19 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе встречи с ученическо-преподавательским коллективом средней школы и жителями села Агалы.

"Мы вернули вас сюда, здесь и воздух чистый, и природа красивая, кругом горы, леса. Здесь будет кипеть жизнь. Скоро и в других селах, и в городе Зангилан будут построены дома. Агалы - первый проект, а вы - дети, которые первыми приехали на освобожденные земли. Рад, что вы и ваши родители очень охотно приехали сюда, потому что большинство родителей, наверное, тоже вообще не видели Агалы. Они тоже родились в период оккупации. Но земля притягивает человека. Ваше пребывание здесь говорит о том, что в скором времени мы благоустроим освобожденные земли, и бывшие переселенцы, пока еще проживающие сегодня в Сумгайыте, Баку, других районах, вернутся на земли предков, будут жить и созидать здесь, растить детей",- сказал глава государства.