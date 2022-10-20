19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в селе Агалы Зангиланского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и первая леди встретились с ученическо-преподавательским коллективом средней школы и жителями села Агалы.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с жителями села Агалы, поинтересовались созданными для них условиями.

Другая жительница: Добрый день, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, как поживаете?

Жительница: Счастлива, что мне выпало встретиться с Вами. С 1990 года трое моих детей являются гражданскими шехидами.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души.

Жительница: Я и мой муж работали в Зангилане учителями. Мы с большим уважением относимся ко всем Вам.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Да упокоит Аллах душу нашего великого лидера, да хранит Он Вас. Вы создали нам такие условия, сегодня мы, слава Всевышнему, приехали и дышим этим воздухом, слава нашей Армии.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Да хранит Аллах нашу Армию! Да упокоит Аллах души наших шехидов и ниспошлет исцеления нашим гази. Слава Всевышнему, увидели Вас.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души, Аминь. Спасибо. Как вам живется здесь? Как условия? Хорошие?

Жительница: Хорошие, отличные. Правда, я еще не получила дома.

Президент Ильхам Алиев: У вас еще нет дома?

Жительница: Мне предоставили квартиру в Сумгайыте, пока живу там. Говорят, предоставят когда очередь подойдет.

Президент Ильхам Алиев: Вы сами из Агалы?

Жительница: Да, я работала учительницей в Агалы.

Президент Ильхам Алиев: В таком случае вам обязательно должны предоставить дом.

Жительница: Большое спасибо, да будет Аллах доволен Вами. Большинство - мои ученики.

Президент Ильхам Алиев: Вам тоже еще не предоставили?

Другая жительница: Нам предоставили, двухэтажный дом.

Президент Ильхам Алиев: Ну как, довольны?

Жительница: Очень довольны. Отлично, все хорошо, все в порядке.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, и дети довольны. Я спрашиваю: Ребята, вы довольны? Отвечают, что да. Не хотят возвращаться в Сумгайыт.

Жительница: Я не могла ходить, на самом деле, как только приехала сюда уже стала передвигаться. Слава Всевышнему, здесь прекрасны и вода, и воздух.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, прекрасны, родная земля, воздух, вода - все.

Мехрибан ханум Алиева: Все прекрасно.

Жительница: А Вы прекраснее всех. Да хранит Вас Аллах.

Мехрибан ханум Алиева: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Здравствуйте, Мехрибан ханым, как поживаете? Добро пожаловать в наше село.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Житель: Господин Президент, хочу поздороваться с Вами, можно?

Президент Ильхам Алиев: Здравствуй, как дела, как поживаешь?

Житель: Гордимся Вами, господин Президент. Гордимся Вашей успешной политикой. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Как живете?

Житель: Прекрасно. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Да упокоит Аллах душу нашего общенационального лидера господина Гейдара Алиева. Да хранит Вас Аллах, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Где ты жил раньше?

Житель: Я жил в Агджабединском районе, а работаю здесь.

Президент Ильхам Алиев: Сам из этого села?

Житель: Нет, из Агджабединского района.

Президент Ильхам Алиев: В какой сфере работаешь здесь?

Житель: В настоящее время работаю официантом в "Хан чинар". Благодарю Вас за то, что подарили нам эти дни. Мы признательны Вам, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, спасибо.

Жительница: Здравствуйте, рады видеть Вас, господин Верховный главнокомандующий, хочу поблагодарить Вас.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, да, мы встречались с вами.

Жительница: Как обещала Вам на нашей прошлой встрече, оказываю здесь услуги гражданам как юрист. Да, в настоящее время прошла первый этап приема в прокуратуру. Готовлюсь к следующему этапу. Иншаллах, получится.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо.

Женщины: Мы очень рады, большое спасибо.

Житель: Можно еще раз сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Конечно. У нас есть фотография, но, конечно, можно.

Жительница: Большое спасибо. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Вы здесь работаете или живете?

Житель: Живем.

Президент Ильхам Алиев: Живете. Дом предоставили?

Житель: Да, с земельным участком.

Президент Ильхам Алиев: Довольны?

Житель: Очень.

Президент Ильхам Алиев: В то время жили здесь?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: А где жили после?

Житель: В Баку.

Президент Ильхам Алиев: Когда вам сказали, что можно поехать в Агалы, как вы это восприняли? Охотно?

Житель: Мы покинули эти места с кровавыми слезами, а вернулись со слезами радости. Благодарим Всевышнего, что увидели эти дни.

Президент Ильхам Алиев: Слава Аллаху.

Житель: Да хранит Вас Аллах.

Жители: Давайте сфотографируемся.

Президент Ильхам Алиев: Да, давайте.

Житель: Слава Аллаху, нам посчастливилось увидеть этот день.

Президент Ильхам Алиев: Слава Аллаху.

Житель: Да будет Аллах доволен Вами, да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили?

Житель: В этом селе.

Президент Ильхам Алиев: А где жили в период оккупации?

Житель: В период оккупации я находился в армии, воевал. В 1996 году демобилизовался и жил в Баку.

Президент Ильхам Алиев: Жили в Баку.

Житель: Да, в Баку. Слава Всевышнему, мы так мечтали об этих местах, так молились. Слава Аллаху.

Жительница: Мы жили тоской. Благодаря нашему Президенту мы живем на своих землях в прекрасных условиях.

Другая жительница: Да хранит Вас Аллах.

Житель: Такое нам даже присниться не могло. Прекрасно. Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, я говорил, что мы обязательно вернемся. Говорил, что вернемся на свои земли, и мы вернулись. Сейчас живем здесь. Ваше возвращение говорит о том, что все бывшие переселенцы вернутся на родные земли. Потому что некоторые считали, что прошло тридцать лет и уже никто не вернется. Но, посмотрите, вы тоже вернулись.

Житель: Мы жили с тоской по этим местам.

Президент Ильхам Алиев: Да, сейчас эти места стали краше, чем прежде.

Жительница: Стали очень красивыми. Да будет Аллах доволен Вами.

Другая жительница: Сейчас мы также адаптировались к современным условиям, большое спасибо. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Да, условия тоже хорошие. Есть все услуги.

Жительница: Можно с Вами сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно, можно.

Другая жительница: Мы уже во второй раз встречаемся с Вами. Мы гордимся нашим замечательным Президентом.

Жительница: Мой муж и сын служили здесь.

Президент Ильхам Алиев: Были в армии?

Женщина: Он уже десять лет является военнослужащим. Получил ранение в Джебраиле. Благодаря Вам нам предоставили здесь дом. Мы очень признательны.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Живите здесь счастливо.

Другая женщина: Уважаемый Президент, разрешите и мне сфотографироваться с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, пожалуйста. Спасибо.

Житель: Здравствуйте. Как поживаете?

Жительница: Мы очень рады видеть Вас.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, добрый день. Какой красивый ребенок. Сколько ему?

Жительница: Десять месяцев. Как первый житель, говорит "Добро пожаловать". Давайте сфотографируемся.

Президент Ильхам Алиев: Да, давайте. Вот оно - будущее.

Другая жительница: Да, Благодаря Вам. Большое спасибо. Благодарим за все. Большое спасибо, господин Президент, за такую красоту, за заботу о нас. Вы создали нам такие условия.

Президент Ильхам Алиев: Когда этот ребенок вырастет, расскажете ему, какие страдания вам пришлось пережить.

Другая жительница: Непременно. Он увеличит Вашу фотографию. А это мой ребенок, и мы гордимся Вами. Большое спасибо, господин Президент, благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Он вырастет на своей Родине.

Жительница: Да, это правда.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Другая жительница: Мой сын работает здесь со дня закладки фундамента Ени Агалы.

Президент Ильхам Алиев: Работал на строительстве?

Женщина: Да.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Как здесь обстоят дела, хорошо?

Житель: Хорошо, отлично.

Учительница: Господин Президент, можно сфотографироваться вместе с педагогическим коллективом?

Президент Ильхам Алиев: Конечно. Учителя тоже из Агалы?

Учительницы: Да, большое спасибо, благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Как вам живется здесь?

Жительница: Спасибо, очень хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Работаете?

Жительница: Я работаю здесь.

Президент Ильхам Алиев: Где, в какой сфере работаете? В кафе?

Жительница: Да. Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Что вы готовите в "Хан чинар"? Большое спасибо. Счастливо оставаться.

Житель: Большое спасибо. Да дарует Вам Аллах долгих лет жизни.

Девочка: Можно сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Конечно.

Женщина: Я сфотографировалась с Вами, но фото вышло затемненным.

Президент Ильхам Алиев: Сфотографировалась, давай еще раз сфотографируемся.

Житель: Господин Президент, добро пожаловать в эти края.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, рад видеть вас.

Житель: Уважаемый Президент, уважаемый Верховный главнокомандующий. Вы написали боевую историю азербайджанского народа. Мы гордимся этим. Уважаемый Президент, прежде всего, хочу выразить Вам признательность.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: Благодарю от имени инвалидов Отечественной войны.

Президент Ильхам Алиев: Сколько вам лет?

Житель: Мне 76 лет.

Президент Ильхам Алиев: Вы жили здесь? В Агалы?

Житель: Да, в этом селе. Работал здесь на руководящей должности.

Президент Ильхам Алиев: На какой руководящей должности в селе?

Житель: В 1977 году покойный великий лидер Гейдар Алиев принял меня и утвердил на должность председателя колхоза здесь.

Президент Ильхам Алиев: А, председателя колхоза. Когда вам сообщили, что можно вернуться в Агалы, вы сделали это охотно.

Житель: Охотно.

Президент Ильхам Алиев: Как сейчас в Агалы? Новое Агалы нравится вам?

Житель: Новое Агалы - это город.

Жительница: Очень красивое, благодаря Вам.

Житель: Благодаря Вам. Склоняю голову перед памятью шехидов, перед гази, матерями, отцами шехидов. Мы признательны им. Хочу еще сказать, только не смейтесь, передайте председателю избирательной комиссии Мазахиру Панахову пусть не переводит бумагу, наш Президент избран навсегда.

Президент Ильхам Алиев: Об этом скажете ему сами.

Житель: Где же мне его найти?

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: Разрешите сфотографироваться.

Президент Ильхам Алиев: Да, пожалуйста.

Жители: Большое спасибо.

Ребенок: Господин Президент, можно сфотографироваться с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Здесь 3-4 поколения агалинцев. Вы, дети, молодежь, подходите вместе с аксакалами.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Живите здесь счастливо. Да ниспошлет Аллах здоровья и долголетия.

Житель: Можно, господин Президент?

Президент Ильхам Алиев: Конечно, подходи.

Жительница: Здравствуйте, всегда рады Вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, большое спасибо.

Жительница: Да будет Аллах доволен Вами и да ниспошлет Он Вам здоровья. Очень прошу сфотографироваться с нашим коллективом.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо, вы тоже подходите.

Житель: Большое спасибо, благодарим, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Кем ты станешь, когда вырастишь?

Ребенок: Военным.

Президент Ильхам Алиев: Отважным азербайджанским военнослужащим.

Ребенок: Мы должны защищать нашу Родину.

Президент Ильхам Алиев: Да, правильно.

Другой ребенок: Я хочу стать врачом.

Президент Ильхам Алиев: А ты?

Школьница: Военнослужащей.

Президент Ильхам Алиев: Ты тоже хочешь стать военным? Машаллах!

Житель: Господин Президент, давно уже хочу сказать слова, идущие от сердца. Вы - лучший Президент в мире.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: На самом деле, я говорю это от всей души, благодарю Вас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Весьма признателен. Спрашиваю у детей, кем хотите стать, когда вырастите? Отвечают - военным. Это тоже ваша заслуга. И девочка говорит, что хочет стать военнослужащей. Хотят защищать Родину.

Снова хотите сфотографироваться? Мы много фотографировались на фоне школы. Подходи, дочка. Вы тоже становитесь. Мы много фотографировались. Все это будет выложено в интернете. Пора.

Жительница: Не хочется отсюда уезжать.

Президент Ильхам Алиев: Да, мы часто будем приезжать к вам в гости.

Женщины: Иншаллах, мы всегда ждем Вас.

Президент Ильхам Алиев: Будущие военные, до свидания.

Жительница: Можно с Вами сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Как? Мы же сфотографировались.

Жительница: Со мной.

Президент Ильхам Алиев: Ну, хорошо, еще раз сфотографируемся.

Жительница: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, счастливо оставаться, живите здесь счастливо.