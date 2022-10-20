https://news.day.az/officialchronicle/1504957.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта - ФОТО
20 октября состоялось открытие Зангиланского международного аэропорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту в знак открытия аэропорта.
Президентам были вручены символические ключи от Зангиланского международного аэропорта.
Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.
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