Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта

20 октября состоялось открытие Зангиланского международного аэропорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту в знак открытия аэропорта.

Президентам были вручены символические ключи от Зангиланского международного аэропорта.

Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

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