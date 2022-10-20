Интересный диалог между Президентами Азербайджана и Турции во время открытия Зангиланского аэропорта

20 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта.

На церемонии открытия состоялся интересный диалог между главами Азербайджана и Турции.

Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры.