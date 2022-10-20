https://news.day.az/officialchronicle/1504993.html Интересный диалог между Президентами Азербайджана и Турции во время открытия Зангиланского аэропорта - ВИДЕО
Интересный диалог между Президентами Азербайджана и Турции во время открытия Зангиланского аэропорта - ВИДЕО
20 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта.
На церемонии открытия состоялся интересный диалог между главами Азербайджана и Турции.
Day.Az представляет вниманию читателей эти кадры.
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